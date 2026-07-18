Paolo Ruffini ha dichiarato di dedicarsi alle sagre, attività che molti colleghi evitano, ritenendo che rappresentino l’Italia autentica. La frase è stata pronunciata in un contesto di intervista a Milano, mentre si trovava in zona per un evento. Nel testo si menziona anche un viaggio a Livigno, dove si svolge la manifestazione La Milanesiana, diretta da Elisabetta Sgarbi.

Milano – La gita fuori porta è un po’ da organizzare. Che Livigno è bellina quanto scomoda. Ma è da quelle parti che si trasferisce La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Una manciata di appuntamenti. Fra cui lunedì sera Paolo Ruffini in piazza Placheda. Una chiacchiera sul suo libro “Io sono perfetto“, pubblicato da La Nave di Teseo. Dove un giovane uomo con la sindrome di Down si ritrova candidato alle elezioni. Il tutto per cercare di aiutare il fratello gemello e manigoldo. Ruffini, si sta scoprendo pure scrittore. “Dimensione bellissima, solitaria. Ti dai appuntamento e cominci a lavorare, litighi con te stesso, fai conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Paolo Ruffini: “Faccio quello che tanti colleghi si vergognano di fare: le sagre. È dove trovi l’Italia vera”

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Il commento di Francesco Migliazza dopo la sua esibizione!

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Comunque sto fatto che l'essere femminile in generale non sia minimamente in grado di far ridere, avere tempi comici o fare una battuta è da studiare. Hanno letteralmente 0 comicità in ogni ambito, la donna più divertente vale la metà di Paolo Ruffini x.com

Paolo Ruffini: Faccio quello che tanti colleghi si vergognano di fare: le sagre. È dove trovi l’Italia veraLunedì 20 luglio, in occasione della Milanesiana, presenterà il suo libro Io sono perfetto nella piazza di Livigno. Ho una certa bulimia lavorativa... ... ilgiorno.it