Paolo Ruffini | Faccio quello che tanti colleghi si vergognano di fare | le sagre È dove trovi l’Italia vera

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Ruffini ha dichiarato di dedicarsi alle sagre, attività che molti colleghi evitano, ritenendo che rappresentino l’Italia autentica. La frase è stata pronunciata in un contesto di intervista a Milano, mentre si trovava in zona per un evento. Nel testo si menziona anche un viaggio a Livigno, dove si svolge la manifestazione La Milanesiana, diretta da Elisabetta Sgarbi.

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Milano – La gita fuori porta è un po’ da organizzare. Che Livigno è bellina quanto scomoda. Ma è da quelle parti che si trasferisce La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Una manciata di appuntamenti. Fra cui lunedì sera Paolo Ruffini in piazza Placheda. Una chiacchiera sul suo libro “Io sono perfetto“, pubblicato da La Nave di Teseo. Dove un giovane uomo con la sindrome di Down si ritrova candidato alle elezioni. Il tutto per cercare di aiutare il fratello gemello e manigoldo. Ruffini, si sta scoprendo pure scrittore. “Dimensione bellissima, solitaria. Ti dai appuntamento e cominci a lavorare, litighi con te stesso, fai conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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