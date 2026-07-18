Durante l’estate 2026, i pantaloni trasparenti sono diventati una delle tendenze più visibili, presenti sia sulle passerelle che nei negozi. Realizzati con tessuti come pizzo, organza, tulle, mesh o materiali leggeri, sono considerati tra i capi più scenografici di questa stagione. La scelta di indossarli comporta un certo rischio, data la loro natura trasparente e il loro impatto visivo. La tendenza è stata ampiamente mostrata in diverse sfilate di moda e si è diffusa nel commercio di abbigliamento.

S ono tra i pantaloni più visti sulle passerelle e, di riflesso, anche nei negozi. In pizzo, organza, tulle, mesh o tessuti impalpabili, i pantaloni trasparenti sono la tendenza più scenografica dell’estate 2026. Bellissimi da guardare, molto meno semplici da indossare. Perché tra l’effetto lingerie a vista e il rischio costume da festival, il confine è sottile. Come indossare i pantaloncini da ciclista senza rinunciare all’eleganza X Eppure le ultime uscite delle celebrity dimostrano che una formula esiste: basta non trattarli come un azzardo, ma come un capo da costruire a strati. Con body, shorts, o maxi t-shirt, diventano più semplici di quanto sembri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pantaloni trasparenti, istruzioni per l’uso della tendenza più rischiosa dell’estate

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