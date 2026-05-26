Dagli harem pants ai modelli con spacco i 5 pantaloni di tendenza da amare questa primavera estate 2026

Da dilei.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le tendenze di questa primavera e estate 2026 ci sono pantaloni con spacco e gli harem pants. Questi modelli si distinguono per linee morbide e confortevoli, spesso realizzati con tessuti leggeri. I pantaloni con spacco presentano aperture laterali che aggiungono un tocco di stile, mentre gli harem pants sono caratterizzati da una vestibilità ampia e rilassata. La scelta di questi capi riflette una preferenza per il comfort senza rinunciare alla moda.

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Impossibile — e vietato — non accorgersene: da qualche tempo a questa parte c’è una rivoluzione in atto nel guardaroba contemporaneo, ed ha il sapore infinitamente dolce della comodità. In mezzo a gonne scenografiche e abiti ariosi, questa primavera sembra starci invitando a rivedere il concetto di sartorialità attraverso una selezione di pezzi che scardinano le regole classiche per abbracciare un dinamismo tutto nuovo. Non si tratta più solo di vestirsi ma di abitare il capo con una ritrovata disinvoltura e, tra clamorosi ritorni dal passato e intuizioni d’avanguardia capaci di valorizzare ogni silhouette, nemmeno i pantaloni sono riusciti a restarne fuori. 🔗 Leggi su Dilei.it

dagli harem pants ai modelli con spacco i 5 pantaloni di tendenza da amare questa primavera estate 2026
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