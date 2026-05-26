dagli harem pants ai modelli con spacco i 5 pantaloni di tendenza da amare questa primavera estate 2026

Notizia in breve

Tra le tendenze di questa primavera e estate 2026 ci sono pantaloni con spacco e gli harem pants. Questi modelli si distinguono per linee morbide e confortevoli, spesso realizzati con tessuti leggeri. I pantaloni con spacco presentano aperture laterali che aggiungono un tocco di stile, mentre gli harem pants sono caratterizzati da una vestibilità ampia e rilassata. La scelta di questi capi riflette una preferenza per il comfort senza rinunciare alla moda.