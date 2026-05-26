Argentario arriva l’estate Istruzioni per l’uso | ecco tutte le regole da rispettare

Il Comune di Monte Argentario ha iniziato lavori di manutenzione e sistemazione delle spiagge in vista dell’estate. Le operazioni riguardano interventi di pulizia, recinzione e messa in sicurezza delle aree balneari. Non sono ancora stati comunicati dettagli su eventuali restrizioni o regole specifiche per i visitatori. Le attività sono in corso per garantire un'adeguata fruibilità delle spiagge durante la stagione estiva.

Monte Argentario (Grosseto), 26 maggio 2026 – L’ Argentario si prepara per l’ estate: il Comune ha avviato gli interventi di sistemazione e manutenzione delle spiagge. I lavori sono iniziati dal versante nord, nell’area di Porto Santo Stefano, dove sono in corso operazioni di pulizia degli arenili, rimozione delle alghe e sistemazione della ghiaia e del piano di spiaggia, per garantire decoro, sicurezza e una migliore fruibilità degli spazi. Questa settimana gli interventi proseguiranno sul versante sud, nell’ambito di un programma di manutenzione volto a valorizzare il territorio e accogliere al meglio residenti e visitatori. Nel frattempo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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