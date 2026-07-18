Nell’area agricola privata a Nord di via Pertini a Villasanta, tra la Sp45 e la ferrovia Milano-Lecco, si procederà alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 5,3 megawatt nei prossimi mesi. Non ci saranno possibilità di opposizione, secondo quanto comunicato. L’intervento riguarda l’installazione di pannelli solari nell’area verde, senza altre specifiche su autorizzazioni o permessi.

Nell’area agricola privata situata a Nord di via Pertini a Villasanta, tra la Sp45 e la ferrovia Milano-Lecco, nei prossimi mesi verrà realizzato un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile da 5,3 megawatt. Il Comune ha dovuto accettare questo insediamento senza avere alcuna possibilità di opporsi, nemmeno per tutelare le aree agricole all’interno prima dell’ex Parco della Cavallera e ora del Parco Regionale della Valle del Lambro. I cittadini e i comitati No Pedemontana si sono attivati anche per capire se si trattasse del collegamento tra la Sp45 e la futura autostrada. Nel consiglio comunale di lunedì... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pannelli solari nell’area verde: "Nessuna possibilità di opporci"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pannelli solari sull'acqua in Cina

Notizie e thread social correlati

Salento, agrivoltaico: previsti 117 pannelli nell'area archeologicaNel Salento, un progetto di agrivoltaico prevede l’installazione di 117 pannelli in un’area archeologica situata nel grande terreno di Masseria...

Pannelli solari sui parcheggi. La destra dice noUn'idea proposta riguarda l'installazione di pannelli solari sui parcheggi già esistenti, considerata una soluzione per sfruttare al massimo gli...

Temi più discussi: Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Pannelli solari nell’area verde: Nessuna possibilità di opporci; In Brianza l'area agricola (privata) trasformata in un grande campo fotovoltaico; Pannelli solari sull’area ex Parco della Cavallera: ecco perché Villasanta non ha potuto fermare l'impianto.

Predicare bene e razzolare male: l'antica arte della politica italiana. Quella nell'immagine è un caso da manuale di incoerenza su tela. Da una parte un partito che ha promesso di rivoluzionare l'assetto energetico del Paese, pannelli solari a destra e a manca. x.com

Pannelli solari nell’area verde: Nessuna possibilità di opporciVillasanta, l’impianto sorgerà in una zona privata nell’ex Parco della Cavallera. Il municipio: ok vincolato per legge. La consigliera Carretta chiede chiarimenti. ilgiorno.it

Perché le auto elettriche non hanno i pannelli solari? reddit

Agri-PV salva i campi europei e guida verso pannelli solari sostenibiliLa diffusione di pannelli solari a basso costo ha fatto esplodere il fotovoltaico nelle campagne, ma non deve far sparire i terreni agricoli: un team tedesco ha sviluppato sistemi che permettono agli ... it.euronews.com