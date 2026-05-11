Salento agrivoltaico | previsti 117 pannelli nell' area archeologica

Nel Salento, un progetto di agrivoltaico prevede l’installazione di 117 pannelli in un’area archeologica situata nel grande terreno di Masseria Maramonti a Nardò. La questione riguarda il confine tra l’interesse privato e la tutela dei siti storici, con le autorità che hanno autorizzato l’intervento nonostante le evidenti implicazioni archeologiche. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli abitanti della zona.

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