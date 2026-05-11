Salento agrivoltaico | previsti 117 pannelli nell' area archeologica
Nel Salento, un progetto di agrivoltaico prevede l’installazione di 117 pannelli in un’area archeologica situata nel grande terreno di Masseria Maramonti a Nardò. La questione riguarda il confine tra l’interesse privato e la tutela dei siti storici, con le autorità che hanno autorizzato l’intervento nonostante le evidenti implicazioni archeologiche. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli abitanti della zona.
Fin dove può prevalere l’interesse privatistico, sia pur motivato da obiettivi energetici? Nell’enorme podere di Masseria Maramonti, a Nardò, non è bastato nemmeno il ritrovamento nell’area di progetto di un sito neolitico e il conseguente riconoscimento di “interesse culturale” da parte del ministero della Cultura (2025), a scongiurare la costruzione di un mega impianto agrivoltaico. L’area interessata è sempre quella dell’Arneo, nell’entroterra di Torre Lapillo, vicino al borgo Boncore. L’approvazione del progetto definitivo è a un passo. L’avviso propedeutico alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è scaduto il 29 aprile.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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