Lo fermano su una bici rubata e prende a calci e pugni gli agenti | arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato mentre pedalava su una bicicletta rubata. Quando gli agenti hanno cercato di identificarlo, lui ha tentato di scappare, reagendo con calci e pugni contro gli agenti. Alla fine, le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e a condurlo in commissariato. L’uomo è stato accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Lo hanno fermato in sella ad una bici rubata e quando ha capito che le sue spiegazioni non reggevano con gli agenti, ha provato - inutilmente - ad usare le maniere forti per darsi alla fuga finendo poi arrestato. È quanto accaduto nel parcheggio di un centro commerciale a Monza nella sera del 10.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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