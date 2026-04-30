Ragazzo pestato in piazza | calci pugni e un monopattino usato come spranga

Un episodio di violenza si è verificato in una piazza, dove un giovane è stato aggredito con calci e pugni. Durante l’aggressione, un monopattino è stato usato come arma contundente. La rissa è scaturita da una lite considerata superficiale, che ha portato a un’escalation di violenza improvvisa e brutale. La scena è stata assistita da testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Tutto è partito da una lite per futili motivi, il tipo di scintilla che – di questi tempi – troppo spesso finisce per innescare aggressioni di inusitata violenza. La sera del 4 aprile, in Piazza Europa a Carpenedolo, un gruppo di ragazzi ha perso il controllo: in tre si sono avventati su un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Picchiato a calci e pugni, sedicenne pestato in centro. Tre minorenni a processoGrosseto, 7 febbraio 2026 – Prima una lite tra ragazzi, poi il pestaggio dopo l’inseguimento. Ragazzo rinchiuso in un garage, preso a calci e pugni e rapinato: due arrestiI due giovani arrestati avrebbero teso una trappola alla vittima in un garage, rubandogli effetti personali e monopattino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Brutale aggressione a Foggia: 24enne pestato a sangue in piazza Siniscalco Ceci; Pestato a sangue per aver strappato i manifesti per Ramelli in strada: Spedizione punitiva; Pestaggio choc e 24enne in Rianimazione, foggiani sconvolti: L'hanno picchiato di brutto; Cameriere pestato al bar, acquisiti i filmati. Vergogna a Macerata, ragazzo pestato da un branco perché indossava la felpa della Juve: indagini in corso per identificare i responsabiliVergogna a Macerata, ragazzo pestato da un branco perché indossava la felpa della Juve: indagini in corso per identificare i responsabili ... juventusnews24.com Foggia, giovane di 24 anni pestato a sangue nella notte in piazza Siniscalco Ceci: indagini in corsoFoggia, giovane di 24 anni pestato nella notte in piazza Siniscalco Ceci: indagini in corso FOGGIA – Un violento episodio si è verificato nella tarda serata di ieri nel centro cittadino. Un ragazzo di ... statoquotidiano.it Vergogna assoluta a Macerata Pestato un ragazzo che indossava la felpa della Juventus La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Vergogna assoluta a Macerata Pestato un ragazzo che indossava la felpa della Juventus La notizia completa nel primo commento x.com