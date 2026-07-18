Claudio Durigon è stato nominato alla guida della Lega Volley, scatenando reazioni politiche. La segretaria del Pd ha commentato accusando la Lega di occupare poltrone con questa nomina. La polemica si è accesa anche con una battuta sulla presenza di una dirigente del Pd in passato. La discussione si è concentrata sulla presunta occupazione di ruoli sportivi da parte di esponenti politici.

La polemica sullo sport si arricchisce di una nuova ipocrisia da parte della sinistra. La nomina di Claudio Durigon alla guida della Lega Volley ha scatenato le polemiche da parte della segretaria del Pd Elly Schlein, che parla di “occupazione” di poltrone. “Non bastavano tutti gli esponenti della maggioranza, insieme a congiunti e amici, nominati nelle federazioni e associazioni sportive, ora arriva anche l’elezione del sottosegretario Claudio Durigon alla presidenza della Lega pallavolo di serie A maschile”, sono le parole della segretaria del Partito Democratico. “L’ultimo esempio di un metodo che questa destra sta esercitando sistematicamente anche sullo sport, come sulla cultura, sulla RAI e su ogni ambito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Durigon alla Lega Volley, schiacciata a vuoto della Schlein: “Sport occupato”. Ma quando c’era la Pd De Micheli…

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