Claudio Durigon è stato eletto presidente della Lega Pallavolo Serie A durante l’assemblea straordinaria tenutasi a Bologna. La nomina è avvenuta per acclamazione da parte dei membri dell’assemblea. L’elezione si è svolta nel corso di un evento dedicato al mercato della pallavolo.

Bologna, 16 lug. (Adnkronos) - Claudio Durigon è stato eletto per acclamazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, Presidente della Lega Pallavolo Serie A durante il Volley Mercato a Bologna. Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali succede dunque a Massimo Righi, che ha guidato la Lega come Presidente dal 2020 al 2026, e che continuerà il proprio percorso all'interno della struttura con l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione. "Cercherò di ricambiare questa fiducia mettendo a disposizione la mia esperienza istituzionale, i rapporti costruiti in questi anni e, soprattutto, il mio impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Claudio Durigon eletto presidente della Lega Pallavolo Serie A

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Claudio Durigon, nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A

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