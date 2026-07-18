Pallamano - La soddisfazione del club per la linea verde al top Tavarnelle che anno Una stagione di qualità

La Pallamano Tavarnelle ha concluso la stagione 202526 con risultati positivi, puntando su un settore giovanile solido. La squadra, con sede a Barberino Elsa, ha raggiunto diversi traguardi, rafforzando il progetto di sviluppo dei giovani atleti. La stagione ha evidenziato la crescita del club, che si concentra sulla formazione e sulla continuità del settore giovanile, mantenendo alta la qualità delle prestazioni.

La Pallamano Tavarnelle chiude la stagione 202526 consolidando il proprio progetto incentrato sui giovani e festeggiando traguardi importanti. La compagine biancoverde, con sede e impianto sportivo a Barberino Elsa, può vantare un importante curriculum. Serie B: terzo posto e un campionato da protagonisti. La Prima Squadra, guidata da mister Frank Nicolas, ha concluso il campionato regionale di Serie B con un bilancio ampiamente positivo. Più volte ha assaporato il primato e ha battuto corazzate come il Prato, chiudendo nelle zone altissime del girone. Grande valore alla linea verde: Il roster ha dato enorme spazio ai ragazzi del vivaio locale, i quali hanno dimostrato coraggio, valore e serietà, gettando basi solide per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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