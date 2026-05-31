Due squadre di calcio hanno annunciato di puntare sui giovani per questa stagione. A Seregno e Meda, le società hanno dichiarato di far giocare principalmente ragazzi e di avere formazioni composte da atleti giovani. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato altre strategie o obiettivi, limitandosi a confermare l’intenzione di valorizzare i talenti emergenti. La scelta di schierare formazioni giovani è stata ribadita da entrambe le società senza ulteriori dettagli.

"Noi i giovani li facciamo giocare". Oppure. "Quest’anno puntiamo sui giovani". O ancora. "Abbiamo una squadra giovane". Quante volte si sente alla tv, durante le interviste a presidenti, direttori sportivi o allenatori. Tante volte lo si dice per riempirsi la bocca, altre per giustificare debacle inattese, in poche perché le cose stanno in effetti così. Poi, a fine stagione, arrivano le classifiche che mettono in fila le squadre dove in effetti i giovani sono stati utilizzati davvero e quando carta canta tutti restano muti. Ci sono premi in denaro per chi in effetti manda in campo tanti Under. Unica limitazione: non retrocedere perché in quel caso si viene estromessi dalla graduatoria e soldi non ne arrivano nelle esangui casse di fine anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obiettivo ’linea verde’. Seregno e Meda al top

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