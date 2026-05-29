Il vicepresidente dell’Inter ha parlato delle strategie del club, concentrandosi sulla tutela dei giocatori chiave e sulle scelte di mercato. Ha confermato l’intenzione di rafforzare la rosa e ha evidenziato i piani futuri senza entrare in dettagli specifici. Zanetti ha inoltre commentato le recenti decisioni di gestione, mantenendo un tono di neutralità e chiarezza sulle linee guida del club. La discussione si è concentrata esclusivamente su aspetti tecnici e di mercato, senza riferimenti a nomi o eventi specifici.

Il vicepresidente dell’ Inter, Javier Zanetti, è intervenuto ai microfoni del canale YouTube del giornalista Fabrizio Romano per fare il punto sulla rosa nerazzurra, blindando i propri gioielli e rivendicando le scelte strategiche sul mercato. In un calcio italiano spesso accusato di non avere coraggio con le nuove generazioni, il dirigente argentino ha voluto sottolineare con forza la filosofia societaria che ha portato al mantenimento in prima squadra di Pio Esposito, un talento su cui la dirigenza ha scommesso controcorrente rispetto alle abitudini della Serie A. “Come abbiamo deciso di confermare Pio Esposito? Siamo contenti di quello che ha dimostrato e come è cresciuto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - l patto d’amore di Lautaro e la linea verde dell’Inter: Javier Zanetti confessa i piani futuri del club

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