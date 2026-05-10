Pietro De Luca ucciso a Palermo al vaglio la versione del 16enne | il pensionato colpito in testa con tubo di ferro

A Palermo, un giovane di 16 anni è stato arrestato e trasferito nel carcere minorile con l’accusa di aver ucciso un uomo di 69 anni. La vittima è stata trovata colpita alla testa con un tubo di ferro. La versione fornita dal ragazzo è ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre proseguono le indagini sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui