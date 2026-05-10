Pietro De Luca ucciso a Palermo al vaglio la versione del 16enne | il pensionato colpito in testa con tubo di ferro
A Palermo, un giovane di 16 anni è stato arrestato e trasferito nel carcere minorile con l’accusa di aver ucciso un uomo di 69 anni. La vittima è stata trovata colpita alla testa con un tubo di ferro. La versione fornita dal ragazzo è ora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre proseguono le indagini sull’accaduto.
È stato fermato e portato nel carcere minorile di Palermo il 16enne reoconfesso accusato dell’omicidio del 69enne Pietro De Luca. Il ragazzo sostiene di essersi difeso da avances sessuali indesiderate da parte del pensionato, colpito alla testa con un tubo di ferro. Indagini in corso per verificare il racconto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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