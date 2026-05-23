Sanità al Politeama il Daisy award 2026 dedicato agli infermieri di Palermo e provincia
Al Politeama di Palermo si è svolta la cerimonia di consegna del Daisy Award 2026, premio internazionale dedicato agli infermieri. La terza edizione premia professionisti di Palermo e provincia che si sono distinti per qualità assistenziale, empatia e dedizione nel prendersi cura dei pazienti. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari e rappresentanti del settore.
Palermo celebra il valore della professione infermieristica con la terza edizione del Daisy Award 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato agli infermieri che si distinguono per qualità assistenziale, empatia, dedizione e capacità di prendersi cura dei pazienti e delle loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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