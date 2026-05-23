Sanità al Politeama il Daisy award 2026 dedicato agli infermieri di Palermo e provincia

Notizia in breve

Al Politeama di Palermo si è svolta la cerimonia di consegna del Daisy Award 2026, premio internazionale dedicato agli infermieri. La terza edizione premia professionisti di Palermo e provincia che si sono distinti per qualità assistenziale, empatia e dedizione nel prendersi cura dei pazienti. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari e rappresentanti del settore.