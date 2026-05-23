Sanità al Politeama il Daisy award 2026 dedicato agli infermieri di Palermo e provincia

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Politeama di Palermo si è svolta la cerimonia di consegna del Daisy Award 2026, premio internazionale dedicato agli infermieri. La terza edizione premia professionisti di Palermo e provincia che si sono distinti per qualità assistenziale, empatia e dedizione nel prendersi cura dei pazienti. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari e rappresentanti del settore.

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Palermo celebra il valore della professione infermieristica con la terza edizione del Daisy Award 2026, il prestigioso riconoscimento internazionale dedicato agli infermieri che si distinguono per qualità assistenziale, empatia, dedizione e capacità di prendersi cura dei pazienti e delle loro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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