Palermo Ladies Open | sorteggiato il tabellone principale con nove italiane in competizione

Da napolipiu.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel tabellone principale dei Palermo Ladies Open, nove tenniste italiane sono in gara. La 37ª edizione del torneo ha visto alcune assenze, tra cui una giocatrice belga eliminata nei quarti di finale e una spagnola sconfitta in semifinale. Queste defezioni hanno permesso a due italiane, Dalila Spiteri e Federica Urgesi, di approdare in competizione. Il sorteggio è stato già effettuato, con il tabellone pronto per le prime partite.

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PALERMO (ITALPRESS) – La 37^ edizione dei Palermo Ladies Open ha già riservato sorprese. Le cancellazioni della belga Jeline Vandromme, eliminata ieri nei quarti di finale a Kitzbühel, e della spagnola Marina Bassols Ribiera, sconfitta in semifinale oggi, hanno aperto nuove opportunità per le tenniste italiane Dalila Spiteri e Federica Urgesi. Grazie a queste rinunce, salgono a 9 le atlete italiane nel main draw, con la britannica Francesca Jones (testa di serie numero 1) in testa al tabellone. Seguono Lucia Bronzetti (n. 2) e Tyra Grant (n. 3). Il Tabellone e i Derby Italiani. La parte bassa del tabellone garantisce la presenza di un’azzurra nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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