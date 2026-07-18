Palermo Ladies Open | sorteggiato il tabellone principale con nove italiane in competizione

Notizia in breve

Nel tabellone principale dei Palermo Ladies Open, nove tenniste italiane sono in gara. La 37ª edizione del torneo ha visto alcune assenze, tra cui una giocatrice belga eliminata nei quarti di finale e una spagnola sconfitta in semifinale. Queste defezioni hanno permesso a due italiane, Dalila Spiteri e Federica Urgesi, di approdare in competizione. Il sorteggio è stato già effettuato, con il tabellone pronto per le prime partite.