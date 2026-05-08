Palermo Ladies Open | 3,5 milioni per far volare il tennis femminile

Nel corso del Palermo Ladies Open sono stati investiti 3,5 milioni di euro per migliorare le strutture dedicate al tennis femminile. Tra gli interventi previsti, ci sono lavori di ristrutturazione al Country Time Club, tra cui la realizzazione di nuovi campi. Inoltre, è stato inaugurato un centro di riabilitazione destinato alle tenniste, che potrà essere utilizzato per il recupero e il miglioramento delle proprie condizioni fisiche.

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? Domande chiave Come cambierà il volto del Country Time Club con i nuovi campi?. Chi sono le tenniste che beneficeranno del nuovo centro di riabilitazione?. Quali novità tecniche porterà l'introduzione del campo in erba naturale?. Perché Palermo diventerà un centro decisionale per il circuito WTA 125?.? In Breve Investimento di 3,5 milioni per cinque nuovi campi e piscina da 25 metri.. Torneo dal 18 al 26 luglio con montepremi di 115 mila dollari.. Meeting dei 90 direttori WTA 125 previsto per sabato 25 luglio.. Tathiana Garbin e Damian Steiner coordinano aspetti tecnici e strategici del circuito.. Al Foro Italico di Roma, il direttore Oliviero Palma ha annunciato oggi il piano di espansione del Country Time Club con un investimento di 3,5 milioni di euro per la 37ª edizione del Palermo Ladies Open.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo Ladies Open: 3,5 milioni per far volare il tennis femminile Notizie correlate Leggi anche: Tennis, presentato a Roma il Palermo Ladies Open 2026: "Evento che dà lustro alla città" Palermo Ladies Open: già venduti 1.500 biglietti per il torneo WTA? Cosa scoprirai Chi sono i protagonisti che presenteranno il progetto al Foro Italico? Dove si terrà l'incontro ufficiale tra la direzione e le... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Palermo Ladies Open, dichiarazione assessore Anello; Presentati al Foro Italico a Roma i Palermo Ladies Open; Palma Spero Palermo Ladies Open riportino tante giocatrici a alti livelli; Al Foro Italico presentata la 37ª Edizione del Palermo Ladies Open. Al Foro Italico presentata la 37ª Edizione del Palermo Ladies OpenTennis - WTA | Il WTA 125 siciliano si presenta al Foro Italico durante gli Internazionali d’Italia: Garbin esalta il ruolo del torneo nella crescita delle azzurre, mentre Oliviero Palma annuncia il m ... ubitennis.com Presentata al Foro Italico la 37^ edizione del Palermo Ladies OpenTorneo Wta 125 che dal 18 al 26 luglio riporterà il tennis femminile sulla terra rossa del Country Time Club di Palermo. italpress.com Palermo Ladies Open, presentata a Roma la 37ª edizione – Dal 18 al 26 luglio il grande tennis torna al Country – Il 29 maggio al via i lavori di ampliamento del circolo - facebook.com facebook Palermo Ladies Open si confermano torneo storico per tennis italiano x.com