Palermo Ladies Open | già venduti 1.500 biglietti per il torneo WTA

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono già stati venduti 1.500 biglietti per il Palermo Ladies Open, il torneo WTA che si svolgerà prossimamente. L'evento attirerà numerosi appassionati di tennis e si svolgerà in una struttura dedicata alla città. Nei prossimi giorni, si terranno incontri ufficiali tra i responsabili dell'organizzazione e le autorità locali presso il Foro Italico, dove saranno presentati i dettagli del progetto e le iniziative collegate all'evento.

? Cosa scoprirai Chi sono i protagonisti che presenteranno il progetto al Foro Italico?. Dove si terrà l'incontro ufficiale tra la direzione e le istituzioni?. Come influirà il torneo sul settore dei servizi durante l'estate?. Quando inizieranno ufficialmente le sfide sulla terra rossa di Palermo?.? In Breve Presentazione ufficiale giovedì 7 maggio alle 10:30 presso il Foro Italico di Roma.. Oliviero Palma e l'assessore Alessandro Anello presenteranno i dettagli del progetto sportivo.. Torneo in programma dal 18 al 26 luglio presso il Country Time Club.. L'evento punta a stimolare il settore dei servizi e del tempo a Palermo.. Oltre 1.500 biglietti sono già stati acquistati per la 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125 che animerà i campi in terra rossa del Country Time Club dal 18 al 26 luglio prossimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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