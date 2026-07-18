Pagelle Tour de France 2026 | Tadej Pogacar poker di classe Seixas che talento
Durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo voto, 10, grazie a una prestazione che ha mostrato grande facilità. Ha potuto decidere quando attaccare e se vincere personalmente o lasciare il successo a un compagno. Seixas ha dimostrato un talento evidente. La tappa si è conclusa con una vittoria facile per Pogacar, che ha controllato l'intera fase finale.
PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Tadej Pogacar, voto 10: tutto così facile. Può decidere quando e se attaccare, può scegliere se vincere lui o lasciare il successo a del Toro. Lo sloveno è due gradini sopra tutti e il Tour è praticamente chiuso. Quarta vittoria di tappa in questa Grande Boucle, Maglia Gialla ipotecata con vantaggi impressionanti sui rivali. E nei prossimi giorni può vincere ancora. Isaac del Toro, voto 8: è il primo tra i big a cedere in salita. Pogacar sembra addirittura attendere, per provare a farlo vincere, poi il compagno di squadra si lancia in solitaria e il messicano fa partire una rimonta incredibile che vale sul traguardo l’1-2 UAE. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il PARADISO del Nord | Paris-Roubaix 2026 | I VERI Highlights
Notizie e thread social correlati
Tour de France 2026, Tadej Pogacar stacca tutti sul Col du Haag e firma il poker. Seixas impressionaNel Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la tappa con arrivo sul Col du Haag, ottenendo il suo quarto successo di tappa in questa edizione.
Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quattordicesima tappa: Tadej Pogacar firma uno straripante pokerTadej Pogacar ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, da Mulhouse a Le Markstein, lunga 155,3 km.
Temi più discussi: Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar un alieno, Vingegaard si arrende; Tour, le pagelle della sesta tappa: Evenepoel da 4, pensi alle classiche. Male anche Piganzoli: 4,5; Pagelle Tour de France 2026: ennesima cavalcata vincente per Tadej Pogacar. Vingegaard e Del Toro soffrono; Tour, le pagelle: Van der Poel da solo batte tutto il gruppo, 8. Tiberi sotto tono: 5.
# Tuor de France # Le pagelle della 12ª tappa: Merlier impressionante (8), Ganna in forma, punta la crono (6,5) Quinta volata del Tour de France e terzo successo del belga Tim Merlier: il fiammingo della Soudal-Quick Step non fallisce sul traguardo di Chalon facebook
Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar poker di classe. Seixas, che talentoPAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Tadej Pogacar, voto 10: tutto così facile. Può decidere quando e se attaccare, può scegliere se vincere ... oasport.it
Pagelle Tour de France 2026: Schmid si prende la vittoria più bella, bene PidcockPAGELLE TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 Mauro Schmid, voto 10: aveva vinto già una tappa al Giro d'Italia nel 2021, ma questa per l'ex campione di ... oasport.it