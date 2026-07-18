Pagelle Tour de France 2026 | Tadej Pogacar poker di classe Seixas che talento

Notizia in breve

Durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo voto, 10, grazie a una prestazione che ha mostrato grande facilità. Ha potuto decidere quando attaccare e se vincere personalmente o lasciare il successo a un compagno. Seixas ha dimostrato un talento evidente. La tappa si è conclusa con una vittoria facile per Pogacar, che ha controllato l'intera fase finale.