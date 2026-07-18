Nel Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la tappa con arrivo sul Col du Haag, ottenendo il suo quarto successo di tappa in questa edizione. La vittoria si aggiunge a quella ottenuta tre anni fa a Le Markstein. Un altro atleta, Seixas, ha mostrato prestazioni notevoli durante la corsa. La gara si sta sviluppando con diversi atleti che si distinguono in varie fasi, senza che si registrino alterazioni significative nella classifica generale.

Tre anni dopo altra vittoria per Tadej Pogacar a Le Markstein: sono quattro successi di tappa in questo Tour de France 2026 per il fuoriclasse sloveno. Tutto troppo facile per lo sloveno che anche quando non è al 110% riesce a staccare tutti i rivali e a trionfare alla sua maniera. 125 trionfi in carriera, ben venticinque alla Grande Boucle. La Maglia Gialla ovviamente è sempre più sua verso Parigi. Dopo una primissima parte di gara che ha visto protagonisti i velocisti per la sfida alla Maglia Verde, caccia alla fuga che è iniziata. Anche oggi si è formato un folto gruppo al comando con Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), Victor... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Tadej Pogacar stacca tutti sul Col du Haag e firma il poker. Seixas impressiona

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Tour de France 2026 - Tadej Pogacar : I almost fell, the Tour could have ended there...

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