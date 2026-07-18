Tadej Pogacar ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, da Mulhouse a Le Markstein, lunga 155,3 km. Il ciclista sloveno ha concluso la frazione in solitaria, aumentando il suo vantaggio in classifica generale. La vittoria si aggiunge alle altre ottenute in questa edizione, confermando la sua superiorità nella corsa. Nessun altro atleta è riuscito a contenere la sua fuga, che lo ha visto dominare con un margine considerevole.

Infinito, insaziabile e letteralmente su un altro pianeta rispetto agli avversari. Tadej Pogacar cala il poker, domina anche la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, Mulhouse-Le Markstein di 155,3 chilometri e dilata ulteriormente il suo margine di vantaggio. Lo sloveno, che sembra attendere Del Toro in più occasioni, parte a 7,5 chilometri dalla conclusione, sgretola la concorrenza e, ancora una volta, arriva da solo al traguardo. Il messicano completa il trionfo della UAE Team Emirates-XRG strappando il secondo posto in volata all’eccellente Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, a trentotto secondi dal vincitore. Si ferma ai piedi dell’ideale podio di giornata Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France 2026, quattordicesima tappa: Tadej Pogacar firma uno straripante poker

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