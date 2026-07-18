Padova picchia e costringe la moglie incinta a prostituirsi | arrestato 26enne romeno

Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Padova dopo aver picchiato e costretto la moglie, incinta di cinque mesi, a prostituirsi. La donna, 20 anni, ha riferito di aver subito violenze e sfruttamento per settimane o mesi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato prove delle violenze e delle costrizioni. La donna è stata soccorsa e assistita. L’arrestato è stato portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti e sfruttamento.

Picchiata e costretta a prostituirsi dal marito, un 26 romeno, mentre era al quinto mese di gravidanza. L'incubo di una giovane donna padovana, 20 anni compiuti da poco, è durato settimane, forse mesi. Fino a quando, lo scorso giovedì, è riuscita a rifugiarsi in un bar vicino casa e chiamare il 112 per denunciare i soprusi. L'uomo è stato arrestato in flagranza differita (vuol dire che l'arresto è avvenuto entro 48 ore dal fatto ndr) per maltrattamenti in famiglia e segnalato per sfruttamento della prostituzione. Il questore di Padova ha attivato l'ufficio immigrazione per avviare la procedura di espulsione dell'indagato. L'orrore sulla 20enne incinta Una storia drammatica, segnata da botte, umiliazioni e minacce ripetute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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ORRORE A PADOVA: PICCHIA E COSTRINGE LA MOGLIE INCINTA A PROSTIT**SI. 20ENNE SI SALVA IN UN BAR

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Padova, picchia la moglie incinta e la costringe a prostituirsi: arrestato un 26enne. La giovane è riuscita a scappare approfittando del fatto che il marito si era addormentato. L'uomo è accusato di maltrattamenti e sfruttamento della prostituzione. x.com

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