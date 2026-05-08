Un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver ucciso la moglie incinta in Texas. Le forze dell’ordine italiane hanno collaborato con le autorità statunitensi per l’arresto e stanno predisponendo le procedure per l’estradizione. L’uomo si trova ora in custodia e dovrebbe essere trasferito all’estero nei prossimi giorni. L’indagine ha portato alla cattura dell’uomo, che era ricercato per il delitto commesso nel paese americano.

Agenti della squadra mobile e dell’ ufficio immigrazione della Questura di Torino e dell’ufficio polizia di frontiera di Malpensa hanno arrestato un cittadino statunitense, destinatario di “red notice” emessa dall’ Ufficio Interpol di Washington perché gravato da un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria statunitense. L’uomo, che verrà estradato, è infatti sottoposto a procedimento penale negli Stati Uniti per il reato di omicidio aggravato plurimo della moglie, in stato di gravidanza, e del figlio non ancora nato, nella contea di Harris, in Texas, il 7 ottobre 2024. L’attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo su impulso del servizio per la cooperazione internazionale di polizia e con il supporto dell’ufficio di collegamento del F.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, uccise la moglie incinta in Texas: arrestato, verrà estradato

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