Controllava la sua compagna la picchiava e la costringeva anche a spacciare | 40enne in carcere

Un uomo di 40 anni è stato portato in carcere con l'accusa di aver controllato la sua compagna per diversi anni. Secondo gli elementi raccolti, avrebbe monitorato ogni suo spostamento, esercitando violenza fisica nei suoi confronti. La donna sarebbe stata costretta a rapporti sessuali e obbligata a partecipare attivamente allo spaccio di droga. La vicenda si è verificata in una città delle Marche, dove le forze dell'ordine hanno portato avanti le indagini e eseguito l’arresto.

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ANCONA - Per anni avrebbe controllato ogni spostamento della compagna, imponendole rapporti sessuali e costringendola anche a collaborare nello spaccio di droga. Per questo un 40enne è finito in carcere su ordine del gip del Tribunale di Ancona. L’uomo è indagato per maltrattamenti, lesioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Evirato dalla compagna ad Angri: voleva in casa anche la prima moglie. La donna in carcereÈ in carcere la 35enne accusata di avere evirato il compagno ad Angri (Salerno); il litigio perché l'uomo voleva che anche la prima moglie si... Bloccato dai Carabinieri mentre picchiava la compagna: 34enne sannita arrestatoI Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 34 anni di Montesarchio, accusato di lesioni aggravate e maltrattamenti nei... Argomenti più discussi: Arianna Mihajlovic: Tra me e Sinisa amore a prima vista. Dopo la sua morte ero persa, non riuscivo nemmeno a fare la spesa; Elisa Di Francisca rompe il silenzio: Mi controllava e mi ha picchiata. Intanto La moglie/compagna di #viglione era Pres. covisoc Ma tranquilli e ripetete tutti insieme Il #SistemaINTER non esiste no no Ah, prese il posto di Boccardelli che nel periodo di zhang e delle false sponsorizzazioni cercò di farlo presente a chi dovere senz x.com Femminicidio in Spagna, accoltella e uccide la compagna a Malaga: al via il processo per Marco RomeoAl via il processo per Marco Romeo, il quarantottenne di Nettuno accusato di omicidio premeditato e maltrattamenti nei confronti della sua compagna Paula, morta il 17 maggio 2023 a Torremolinos, ... fanpage.it Ragazza 23enne aggredisce la sua compagna | La colpisce con un bastone e tenta di strangolarla: arrestataChoc a Pavia dove una 23enne ha aggredito la sua compagna: prima l'ha colpita in testa con un bastone e poi ha cercato di strangolarla Una giovane ragazza di 23 anni è stata arrestata nelle scorse ore ... ilsussidiario.net