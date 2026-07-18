Otranto città di storie infinite

A Otranto è arrivato il primo numero di una nuova pubblicazione, disponibile in edicola dal 29 luglio. La rivista presenta un mix di storie, tra cui il celebre personaggio di Dylan Dog, e le opere di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si compone di due puntate e si inserisce in un progetto che vuole raccontare storie inedite e diverse tra loro.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Gli ultimi trecento metri, tortuosi e in discesa, preannunciano il traguardo dei mille chilometri di strada. Qualora si provenga da Padova, dove comincia la storica Statale numero 16. Storica perché percorribile da circa un secolo, venendo istituita in concomitanza con la numerazione attribuita alle strade consolari che si diramano da Roma. Il chilometro 1000 inciso sulla pietra miliare collocata in una curva certifica di stare a Otranto, luogo d’arrivo della SS. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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