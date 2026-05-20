INEDITA | storie di transizione ecologica nei territori italiani fuori dalle grandi città
In diverse zone italiane al di fuori delle grandi città si stanno realizzando progetti di transizione ecologica. Comunità energetiche, imprese che modificano i loro processi produttivi e iniziative di mobilità sostenibile sono presenti in aree interne, borghi e territori meno popolosi. Questi interventi coinvolgono diverse realtà locali che sperimentano pratiche innovative di rigenerazione e sviluppo. Le esperienze riguardano anche la promozione di energie rinnovabili e il riuso di spazi pubblici per favorire un modello più sostenibile.
Nelle città medie, nelle aree interne, nei borghi e nei territori lontani dai grandi centri urbani esistono esperienze concrete di transizione ecologica: comunità energetiche, imprese che cambiano i propri modelli produttivi, territori che sperimentano nuove forme di mobilità, rigenerazione e. 🔗 Leggi su Today.it
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