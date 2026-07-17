il calcio piange osvaldo bagnoli il mago artefice dello scudetto del verona

Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, è deceduto. È ricordato per aver guidato la squadra alla conquista dello scudetto nel 1985, un risultato considerato tra le imprese più significative nella storia della Serie A. Bagnoli ha svolto un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo, portando il Verona alla vittoria in una delle stagioni più memorabili del calcio italiano. La sua carriera è strettamente legata a quell’impresa.

E’ stato l’architetto di una delle imprese più grandi della storia della Serie A, guida del Verona capace di arrampicarsi fino a uno storico scudetto conquistato nel 1985. Il trionfo della provincia contro le grandi in un’epoca storica in cui sull’asse tra Milano e Torino girava il meglio del calcio europeo e per emergere serviva qualcosa di simile a un miracolo. Ecco. Miracolo. Il termine evocato per raccontare quel Verona di Osvaldo Bagnoli che si è spento all’età di 91 anni a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, Bagnoli era stato soprannominato “Mago della Bovisa”, suo quartiere di provenienza. La periferia della... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Morto Osvaldo Bagnoli: addio all’allenatore dello storico scudetto del VeronaÈ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 ha portato l’Hellas Verona a vincere il suo primo scudetto.

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