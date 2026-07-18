Quando a sei anni andai in vacanza al mare con la famiglia, appena saltava fuori che ero di Verona i bambini del campeggio mi si facevano attorno con occhi curiosi, come appartenessi ad una strana specie aliena. Era l’estate del 1985: volevano sapere come ci si sentiva a venire da una piccola città senza storia di trionfi calcistici la cui squadra aveva vinto «il campionato» (parola che non avevo mai sentito, capii presto che era sinonimo di «scudetto»), per giunta in una serie A stellare in cui giocavano Maradona, Platini, Rumenigge, Falcao.I ricordi sono un po’ sbiaditi, ma una sensazione mi è rimasta ben impressa nella memoria: ci si sentiva in paradiso. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona che ispirò ad osare anche in provincia: ci guardavano tutti come fossimo «alieni»

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È MORTO OSVALDO BAGNOLI, lALLENATORE dello storico scudetto del VERONA

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E' morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona nel 1985Osvaldo Bagnoli, allenatore che guidò l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nel 1985, è deceduto a 91 anni all’ospedale Borgo Roma di Verona.

Temi più discussi: È morto l'allenatore di calcio Osvaldo Bagnoli, che nel 1985 vinse a sorpresa uno scudetto con il Verona; Addio a Bagnoli, il suo Verona l'ultima favola della provincia del calcio; Osvaldo Bagnoli, morto l'allenatore operaio che conquistò lo scudetto con l'Hellas Verona nel 1985; Osvaldo Bagnoli è morto: fu l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona. Aveva 91 anni.

Se cercate i ladri, sono di là: la frase immortale di Osvaldo Bagnoli dopo Juve-Verona Ci sono frasi che superano il tempo e diventano parte della storia del calcio. Una di queste è senza dubbio quella pronunciata da Osvaldo Bagnoli, allenatore dell’Hel x.com

Osvaldo Bagnoli è morto: fu l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona. Aveva 91 anni. Verona in lutto reddit

Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona che ispirò ad osare anche in provincia: ci guardavano tutti come fossimo alieniIl paradiso nell'estate del 1985 quando il tecnico della Bovisa portò l'orgoglio della periferia nella Serie A stellare di Maradona e Platini ... corrieredelveneto.corriere.it

Osvaldo Bagnoli è morto: fu l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona. Aveva 91 anniIl Mago della Bovisa aveva firmato una delle imprese più grandi della storia del calcio italiano, vincendo il campionato alla guida dell'Hellas nella stagione 1984/85 ... gazzetta.it