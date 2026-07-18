Orso bruno marsicano | quanti sono in Italia? La svolta del maxicensimento genetico

È stato presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il risultato di un maxicensimento genetico sugli orsi bruni marsicani, finanziato con fondi del PNRR. I dati mostrano che il nucleo storico nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise resta stabile, mentre 16 orsi si spostano verso le zone periferiche, contribuendo alla ricolonizzazione di nuove aree.

I dati della ricerca sostenuta dal PNRR sono stati presentati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il nucleo storico nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mantiene la sua stabilità, mentre 16 esemplari spingono la ricolonizzazione nelle aree di periferia. e la riunione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – notizie.com Un censimento senza precedenti sull’intero Appennino centrale scatta una nuova fotografia sullo stato di salute dell’orso bruno marsicano, sottospecie endemica ad altissimo rischio di estinzione. I dati della più imponente indagine genetica mai realizzata sulla specie sono stati presentati a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, durante un tavolo di monitoraggio condotto nell’estate 2025 e finanziato grazie ai fondi PNRR del programma DigitAP. 🔗 Leggi su Notizie.com

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DigitAP - Quanti sono gli bruni marsicani tra Abruzzo, Lazio e Molise

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