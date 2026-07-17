Sono stati censiti 81 orsi bruni marsicani in Abruzzo, secondo i dati presentati il 17 luglio al ministero dell'Ambiente. La cifra rappresenta un aggiornamento sulla popolazione di questa specie nell'Appennino centrale. I numeri sono stati raccolti attraverso un monitoraggio condotto nelle aree di presenza dell'orso in regione. Nessuna informazione è stata fornita sui metodi di rilevamento o sulle variazioni rispetto alle stime precedenti.

Numeri aggiornati sugli orsi in Abruzzo. I dati presentati oggi 17 luglio al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica forniscono una nuova stima della popolazione di orso bruno marsicano nell'Appennino centrale. Secondo il nuovo studio, nell'Appennino centrale sono stimati 81 orsi, di cui 43 femmine e 38 maschi. Erano una cinquantina gli esemplari censiti nel 2014, con attività di monitoraggio ridotta solo nell'area protetta del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm). Il nuovo lavoro, realizzato con protocolli di campionamento, sviluppati dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale e dall'università Sapienza di Roma, ha incluso per la prima volta anche le aree periferiche dell'areale della specie, escluse dalla precedente stima. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Orso bruno marsicano, nuova stima della popolazione in Abruzzo: censiti 81 esemplari

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