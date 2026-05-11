Regione Lazio via libera all' accordo per la tutela dell' Orso bruno marsicano | stanziati 270mila euro

La Giunta regionale del Lazio ha approvato ufficialmente uno schema di accordo tra le pubbliche amministrazioni per attuare il Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno marsicano. L’accordo prevede uno stanziamento di 270mila euro destinati alla tutela di questa specie. La decisione è stata presa durante una riunione presieduta dal presidente della regione, che ha dato il via libera formale all’intesa.

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La Giunta regionale del Lazio, sotto la presidenza di Francesco Rocca, ha formalmente approvato lo schema di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso bruno marsicano (PATOM). Il provvedimento, che avrà validità per il triennio 2026-2028, è.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Defender Awards dà un contributo concreto alla tutela dell’orso marsicanoCe ne sono circa 60 esemplari, che scorrazzano nei boschi dell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise. Defender Awards, un premio per proteggere l’orso bruno marsicano«L’orso bruno marsicano vive in quell’area, tra Abruzzo, Lazio e Molise, da oltre quattromila anni. Argomenti più discussi: Regione Lazio, via libera all'accordo per la tutela dell'Orso bruno marsicano: stanziati 270mila euro; Lazio, via libera al Piano 2025-2027 contro gioco patologico e dipendenze: stanziati oltre 29 milioni di euro; Medici di famiglia. Le Regioni verso il via libera alla Riforma Schillaci ma con un decreto più snello; Regione, via libera in Commissione al regolamento sui progetti di sviluppo aziendale agricolo. In povertà energetica circa 5,3 milioni di italiani, pari a 2,4 milioni di famiglie (nel 2024). Puglia Calabria e Molise le regioni più a con più persone in povertà energetica, Lazio FVG e Marche quelle meno reddit