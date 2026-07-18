Oroscopo di oggi 18 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 18 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte, a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura. Toro. 214 – 205 Una buona stella ci sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri promettenti, per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli. 215 – 216 Sotto il tiro della Luna in Vergine, abbiamo difficoltà a organizzarci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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