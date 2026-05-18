Oroscopo di oggi 18 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 18 maggio 2026, l’oroscopo di Barbanera fornisce previsioni per tutti i segni zodiacali. Si tratta di un aggiornamento quotidiano che indica come le posizioni dei pianeti possano influenzare le giornate di ciascun segno. Tra le previsioni, si segnalano indicazioni per l’Ariete e altri segni, senza entrare in dettagli specifici o analisi approfondite. Le previsioni sono state pubblicate e aggiornate dall’autore Barbanera, mantenendo un tono informativo e diretto.

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A cura di Barbanera Aggiornato il 18 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Momento di stabilità e padronanza. Se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buonsenso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro. 214 – 205 Energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buonsenso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambe le parti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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