Oroscopo di agosto 2026 | due eclissi e il cielo che cambia asse
A metà agosto 2026 si terrà un’eclissi solare totale nel Leone il giorno 12, seguita da un’eclissi lunare parziale nei Pesci il 28. Il 18 dello stesso mese si verificherà il cambio d’asse dei Nodi Lunari. Questo mese si distingue per l’alto numero di eventi astronomici e per lo spostamento delle posizioni dei Nodi.
Il mese di agosto 2026 sarà il mese più denso dell'anno: due eclissi — solare totale in Leone il 12, lunare parziale in Pesci il 28 — e il cambio d'asse dei Nodi Lunari il 18. Un ciclo si apre, uno si rilascia. Il cielo del prossimo mese non chiede fretta: chiede presenza, preparazione e qualche conto fatto bene. Ecco come attraversarlo, segno per segno, con date e orari reali. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 18 luglio 2026?? Il Cielo di Agosto 2026 Luna Nuova: 12 agosto (19:36) in Leone, 20°02' — eclissi solare totale (massimo 19:46)? si apre un ciclo di sei mesi su espressione di sé,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Os Eclipses de Agosto 2026: O que muda na sua vida e como se preparar desde já.
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Oroscopo del prossimo mese di agosto 2026: due eclissi e il cielo che cambia asseAd agosto 2026 sono previste due eclissi: una solare totale in Leone il 12 e una lunare parziale in Pesci il 28.
Eclissi solare 12 agosto 2026, dove vederlaIl 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi solare visibile in alcune zone dell’Europa e del Nord Atlantico.
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Oroscopo del prossimo mese di agosto 2026: due eclissi e il cielo che cambia asseAgosto 2026 sarà il mese più denso dell'anno: due eclissi — solare totale in Leone il 12, lunare parziale in Pesci il 28 — e il cambio d'asse dei Nodi Lunari il 18. Un ciclo si apre, uno si rilascia. msn.com