Oroscopo del prossimo mese di agosto 2026 | due eclissi e il cielo che cambia asse

Da gazzettadelsud.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad agosto 2026 sono previste due eclissi: una solare totale in Leone il 12 e una lunare parziale in Pesci il 28. Il 18 si verifica il cambio di asse dei Nodi Lunari.

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Agosto 2026 sarà il mese più denso dell'anno: due eclissi — solare totale in Leone il 12, lunare parziale in Pesci il 28 — e il cambio d'asse dei Nodi Lunari il 18. Un ciclo si apre, uno si rilascia. Il cielo del prossimo mese non chiede fretta: chiede presenza, preparazione e qualche conto fatto bene. Ecco come attraversarlo, segno per segno, con date e orari reali. A cura di Eryx — Stratega Astrologico Analisi firmata Aggiornato il 18 luglio 2026?? Il Cielo di Agosto 2026 Luna Nuova: 12 agosto (19:36) in Leone, 20°02' — eclissi solare totale (massimo 19:46)? si apre un ciclo di sei mesi su espressione di sé, visibilità,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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