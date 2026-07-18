Un uomo ubriaco è stato arrestato dopo aver tentato di incendiare un agente durante un controllo a Cabras. Fermato con un’auto senza patente e in stato di alterazione, ha lanciato benzina sull’agente e ha cercato di dargli fuoco. L’uomo è stato subito bloccato e portato in caserma. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto.

Ferma un uomo ubriaco a un posto di blocco e rischia di essere dato alle fiamme: è successo a un poliziotto a Cabras, in provincia di Oristano. Quando è stato fermato, l'automobilista era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante dell'auto. La tragedia si è sfiorata non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest. A quel punto, infatti, l'uomo ha preso una tanica di benzina dal sedile accanto e l'ha lanciata contro l'agente, prima di fare lo stesso contro l'auto di servizio delle forze dell'ordine Dopo che gli agenti gli hanno chiesto di accostare il mezzo, l'uomo non è stato in grado di mostrare la sua patente. E manifestava "sintomi ricollegabili allo stato di ebbrezza alcolica ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Oristano, ubriaco al posto di blocco: lancia benzina sull'agente e prova a dargli fuoco, arrestato

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