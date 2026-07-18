Un uomo è stato arrestato ad Oristano dopo aver provocato un incendio durante un controllo stradale. Alla guida senza patente e con difficoltà a mantenere la stabilità del veicolo, ha reagito quando gli è stato chiesto di sottoporsi ai controlli. Ha preso una tanica di benzina, l’ha versata contro l’agente e ha dato fuoco. L’agente ha riportato ferite e ustioni, mentre l’uomo è stato fermato sul posto.

Quando l'hanno fermato, era senza patente e non riusciva a tenere dritto il volante della sua auto. Non appena gli hanno chiesto di sottoporsi all'alcoltest, però, l'automobilista ha preso una tanica di benzina dal sedile accanto e l'ha lanciato contro l'agente, prima di fare lo stesso con l'auto di servizio delle forze dell'ordine. È accaduto a Cabras, in provincia di Oristano. L'uomo è stato immediatamente fermato e arrestato con l'accusa di tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale., I poliziotti erano impegnato in un controllo di routine quando, nel centro del paese, hanno fermato un'auto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Oristano, ubriaco fermato a un posto di blocco: getta benzina contro l'agente e dà fuoco, arrestato

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