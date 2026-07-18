Un automobilista ha tentato di incendiare l’auto della polizia durante un controllo stradale a Cabras, nel paese dell’Oristanese. La scena si è svolta davanti agli agenti, che hanno immediatamente arrestato l’uomo. La polizia ha riferito che il conducente ha reagito in modo violento, tentando di appiccare il fuoco al veicolo di servizio. L’arrestato è stato portato in centrale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura durante un controllo stradale nel paese dell’Oristanese. Una scena dai contorni surreali si è verificata a Cabras, in provincia di Oristano, dove un automobilista fermato dalla polizia stradale ha reagito in modo violento arrivando a tentare di dare fuoco alla vettura di servizio degli agenti. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe versato benzina su un agente e sull’auto della polizia stradale, per poi lanciare una tanica incendiata contro il mezzo. Solo il rapido intervento del personale presente ha evitato conseguenze più gravi. Il fermo e il rifiuto dell’alcol test. L’episodio è avvenuto durante un normale controllo nel centro del comune sardo, quando gli agenti della polizia stradale di Oristano hanno fermato un’automobile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Oristano, tenta di incendiare l’auto della polizia durante un controllo: arrestato automobilista

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