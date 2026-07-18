Durante un controllo stradale, un uomo ha tentato di dare fuoco a un agente, venendo subito arrestato. L’episodio si è verificato mentre due agenti della Polizia Stradale di Oristano eseguivano un servizio contro la guida in stato di ebbrezza. La situazione è degenerata rapidamente, con il soggetto che ha cercato di incendiare un poliziotto, cosa che ha portato all’arresto immediato. Non ci sono altre persone coinvolte e nessuno è rimasto ferito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo della polizia degenera in pochi istanti. Quello che doveva essere un normale controllo stradale si è trasformato in una situazione di estrema tensione per due agenti della Polizia Stradale di Oristano, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto nel centro di Cabras, dove gli agenti hanno fermato un’autovettura il cui conducente presentava evidenti segni di alterazione dovuti all’alcol. Dai successivi accertamenti è inoltre emerso che l’uomo era privo di patente di guida e viaggiava con un passeggero. Rifiuta l’alcoltest e ostacola gli agenti. Durante il controllo, il conducente ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro e ha cercato ripetutamente di convincere i poliziotti a non procedere con le contestazioni previste dalla legge. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Follia a Cabras, tenta di dare fuoco ad un agente durante un controllo stradale: arrestato

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