Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Catania con l’accusa di aver tentato di incendiare l’auto di un conoscente. L’intervento degli agenti ha impedito che l’auto prendesse fuoco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di incendio sventato dagli agenti. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 59 anni, residente a Catania, accusato di aver tentato di incendiare l’automobile di un conoscente. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, in piena notte, lungo viale Moncada, dove i poliziotti della squadra volanti della Questura, impegnati nei consueti controlli del territorio, hanno notato il sospettato mentre cospargeva il veicolo di benzina contenuta in una bottiglietta di plastica, con un accendino già pronto per innescare le fiamme. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. Accortosi dell’arrivo della pattuglia, il 59enne ha comunque dato fuoco al liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, tenta di incendiare l’auto di un conoscente: 59enne arrestato

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