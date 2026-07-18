Un imprenditore ha annunciato l’intenzione di promuovere più spiagge libere e beach club, contestando la gestione attuale degli stabilimenti balneari. Dopo aver ristrutturato un hotel di lusso, con un investimento di diversi milioni, ora si propone di intervenire anche sul settore balneare, puntando a modificare l’offerta e le modalità di accesso alle spiagge. La proposta mira a differenziare le strutture e aumentare le aree accessibili senza costi aggiuntivi.

Rimini, 18 luglio 2026 - Ha investito milioni per riqualificare l’hotel Savoia e farlo diventare un cinque stelle. Ed è pronto a investire anche sulla spiaggia. “Ma noi albergatori non siamo i nemici dei bagnini”. Lo dice subito “a scanso di equivoci” Orfeo Bianchi, titolare del gruppo Piazza Hotel con cui gestisce il Savoia di Rimini e molti altri alberghi in tutta Italia. Secondo i bagnini, il bando-tipo presentato dal governo favorirà chi possiede hotel e resort fronte spiaggia, dato che avrà punteggi extra nelle gare per assegnare gli stabilimenti. “Ma tutto poi dipenderà da come i Comuni gestiranno le gare. Fossi un bagnino, non mi fascerei la testa prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orfeo lancia la sfida ai bagnini: “Stop a stabilimenti tutti uguali. Più spiagge libere e beach club”

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