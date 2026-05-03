Tre stabilimenti ravennati entrano nella Guida ai beach club d’Italia

Verrà presentata giovedì 7 maggio presso l’Hotel Gallia di Milano la terza edizione della Guida ai Beach Club d’Italia 2026. Tra le strutture indicate figura anche un tratto di costa ravennate, con tre stabilimenti inclusi nella selezione. La pubblicazione si occupa di segnalare i beach club più riconoscibili e apprezzati del Paese.

Sarà presentata giovedì 7 maggio, nelle sale dell’Hotel Gallia di Milano, la terza edizione della Guida ai Beach Club d’Italia 2026 e ci sarà anche un pezzo di costa ravennate. Un appuntamento ormai atteso dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di ospitalità balneare, che quest’anno porta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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