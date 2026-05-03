Spotorno prime battute d' estate con una novità | più spiagge libere meno stabilimenti

A Spotorno la stagione balneare è iniziata con una novità annunciata dal sindaco, che ha comunicato la riduzione di alcuni stabilimenti per raggiungere il 40% di spiaggia libera, come previsto dalla legge regionale. La città si prepara così a una stagione con più aree libere accessibili ai cittadini, mentre alcune strutture sono state chiuse o ridimensionate. La decisione mira a rispettare le normative e a modificare l’uso delle spiagge in centro.

A Spotorno è iniziata la stagione balneare con la novità annunciata dal sindaco mattia fiorini: la cancellazione di alcuni stabilimenti per arrivare al 40% di spiaggia libera come prevede la legge regionale. La situazione di Spotorno potrebbe costituire un precedente per l’intero settore. Contro l’inevitabile perdita di posti di lavoro ma anche di qualità dell’offerta turistica, i balneari sostengono che si potrebbe arrivare comunque alla soglia del 40% di spiagge libere senza eliminare gli stabilimenti che costituiscono una parte importante del tessuto economico del territorio., .🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spotorno, prime battute d'estate con una novità: più spiagge libere, meno stabilimenti Notizie correlate Leggi anche: Spiagge libere e concessioni balneari: da Lecce a Spotorno, essere un comune virtuoso è possibile Spiagge più libere: eventi e musica fino alle 2:00 con soli 5 giorni di preavviso? Cosa sapere Nuova normativa comunale: eventi negli stabilimenti balneari con soli cinque giorni di preavviso.