Ordine d’arrivo Tour de France 2026 terza tappa | Tadej Pogacar trionfa a Les Angles

Notizia in breve

Nella terza tappa del Tour de France 2026, da Granollers a Les Angles, lunga 195,9 chilometri, Tadej Pogacar ha vinto la frazione. A circa 200 metri dall’arrivo, ha accelerato e lasciato indietro gli avversari, arrivando primo. Con questa vittoria, ha ottenuto la sua 122esima affermazione in carriera e ha indossato la maglia gialla. La squadra UAE Team Emirates-XRG ha dominato la tappa.