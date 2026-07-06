Ordine d’arrivo Tour de France 2026 terza tappa | Tadej Pogacar trionfa a Les Angles

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza tappa del Tour de France 2026, da Granollers a Les Angles, lunga 195,9 chilometri, Tadej Pogacar ha vinto la frazione. A circa 200 metri dall’arrivo, ha accelerato e lasciato indietro gli avversari, arrivando primo. Con questa vittoria, ha ottenuto la sua 122esima affermazione in carriera e ha indossato la maglia gialla. La squadra UAE Team Emirates-XRG ha dominato la tappa.

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La UAE Team Emirates-XRG continua a dettare legge. Nella terza tappa del Tour de France, Granollers-Les Angles di 195,9 chilometri, Tadej Pogacar, alla vittoria numero 122 della sua carriera, parte a duecento metri dall’arrivo, crea il vuoto, vince la tappa e conquista la maglia gialla. Lo sloveno, magistralmente pilotato dal compagno di squadra Isaac Del Toro, precede il danese Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, che taglia il traguardo con due secondi di ritardo davanti a Richard Carapaz della EF Education – EasyPost. Completano la Top 5 un reattivo Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team e il norvegese Tobias Halland Johannessen della Uno-X Mobility, quest’ultimo primo del gruppetto che taglia il traguardo con un ritardo di quattro secondi rispetto al vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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