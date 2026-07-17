La compagna di Rolando D’Ulizia è stata arrestata in relazione a un omicidio avvenuto in un condominio di via Tignale del Garda a Modena. La vittima è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue nell’androne delle scale dell’edificio. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto della donna, che si trova ora in custodia. La scena del crimine si trova in una zona di recente attenzione mediatica.

È stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue nell’androne delle scale in un condominio in via Tignale del Garda a Modena, civico 72, zona di palazzine Acer più volte al centro della cronaca cittadina. A dare l’allarme i residenti attorno alle 5 che hanno sentito urla e schiamazzi. La vittima è un uomo italiano di 44 anni, Rolando D’Ulizia, conosciuto da tutti come Dino. I Carabinieri sono subito arrivati sul posto anche con il nucleo scientifico per i rilievi, sul posto la compagna dell’uomo, sua coetanea, arrestata nel primo pomeriggio. Da una prima ricostruzione pare che l’omicidio si sia consumato sulle scale e i militari dopo aver sentito a lungo la donna, che risiede al quarto piano del condominio, l’hanno sottoposta a fermo: dovrà rispondere di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Omicidio a Modena, arrestata la compagna di Rolando «Dino» D’Ulizia: «Una tragedia annunciata»

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