ombre di camorra sul pd campano ma elly non parla

Durante una cena in pizzeria a Ercolano, nell’area metropolitana di Napoli, una persona ha affermato che avrebbe pagato lui la scommessa, riferendosi a una vittoria elettorale del 26 maggio alle amministrative. La serata si è svolta in un contesto che alcuni collegano a figure legate alla criminalità organizzata, senza che siano state fatte dichiarazioni ufficiali o coinvolgimenti diretti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e ambienti criminali nella regione.

A cena con il boss, «la scommessala pago io». Succede a Ercolano, nell'area metropolitana di Napoli: una serata in pizzeria per festeggiare la vittoria elettorale del 26 maggio alle amministrative. A tu per tu il segretario cittadino del Pd Antonello Cozzolino e Natale Suarino, in passato latitante e condannato per associazione camorristica. A un certo punto l'esponente dem, in un breve video pubblicato sui social, si lascia trasportare dall'entusiasmo: «Pagherò la mia scommessa, Natale». Un pegno d'amore o un impegno preso in campagna elettorale? Lui, Cozzolino, la spiega in un altro modo: «Ho pagato il conto in pizzeria». La bufera politica che si abbatte sul comune campano in breve tempo costringe la Direzione distrettuale antimafia a intervenire. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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