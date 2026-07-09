Durante un intervento a Napoli, un leader politico ha affermato che la minaccia russa sarebbe una narrazione creata ad arte, sostenendo che si tratti di un'idea diffusa tra alcuni esponenti del suo partito e tra i moderati. Ha criticato l'uso di questa narrativa, sostenendo che si voglia convincere la popolazione a sostenere un aumento delle spese militari. La dichiarazione ha contribuito a dividere ulteriormente le posizioni all’interno del campo politico.

Il discorso filorusso di Giuseppe Conte ieri a Napoli ha spaccato ulteriormente il campo largo. Secondo il leader M5S, la minaccia russa non sarebbe una realtà, ma una narrazione alimentata ad arte: “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti”, ha detto dal palco di Piazza del Gesù nuovo. La presa di posizione di Conte, alquanto morbido per usare un eufemismo su Mosca, ha suscitato polemiche e commenti negativi, da Azione a Pina Picierno. E, soprattutto, il silenzio imbarazzante e imbarazzato di Elly Schlein. Con le prime prese di distanza da parte di esponenti di Largo del Nazareno. Azione: “Parole gravissime, il campo largo si arrende a Mosca”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Per Conte la minaccia russa è un’invenzione: rivolta nel Pd e fra i moderati, ma Elly “si finge morta”

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*UCRAINA. LOMBARDO (AZ): CAMPO LARGO FA L'OPOSSUM DAVANTI A PAROLE CONTE* Il leader del M5S Giuseppe Conte dal palco di Napoli alla manifestazione del Campo Largo ha detto testualmente 'stanno costruendo una minaccia russa'. Manca - X x.com

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