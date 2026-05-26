De Luca ha preso Salerno e il figlio guida il Pd campano Ma deve fare i conti con Fico e Manfredi a Napoli

L'ex governatore ha consolidato il controllo sulla città di Salerno e il figlio è alla guida del Pd campano. Tuttavia, con il suo passaggio a sindaco, ha esaurito parte delle sue possibilità di influenza nella regione. La sua capacità di manovra si è notevolmente ridotta, anche a causa della presenza di altri leader politici come Fico e il sindaco di Napoli, che rappresentano punti di riferimento alternativi nel panorama regionale.

L'ex governatore ha sistemato le sue pedine, ma con la discesa a sindaco ha esaurito le carte: il suo margine di manovra in Campania si è molto ridotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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