Oltre Messi e il Mondiale | come sta davvero il calcio negli Usa?

Il calcio negli Stati Uniti sta vivendo un momento di crescita, con l’arrivo di Lionel Messi che ha attirato molta attenzione. Il direttore sportivo di una squadra di Major League Soccer ha spiegato che la presenza del giocatore argentino ha portato più pubblico agli stadi e maggiore interesse mediatico. Tuttavia, ha sottolineato che il calcio rimane ancora secondario rispetto ad altri sport popolari nel paese.

Il Mondiale sta per finire, ma a che punto è davvero il movimento del calcio negli Stati Uniti d'America? L'abbiamo chiesto a Chris Henderson, ds dell'Atlanta United, già all'Inter Miami, uno degli uomini dietro all’arrivo di Leo Messi in Mls. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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IL RIGORE DI MESSI IN FINALE DEI MONDIALI ERA ILLEGALE!

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