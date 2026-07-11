Durante il Mondiale in corso si registra un cambiamento nelle gerarchie tradizionali del calcio. La competizione ha visto squadre meno quotate ottenere risultati sorprendenti, mettendo in discussione le posizioni storiche delle nazionali più forti. Contestualmente, nel panorama politico, un episodio di ingerenza non ufficiale da parte di un ex presidente ha provocato una reazione globale negativa. Questo episodio ha evidenziato come le vecchie strutture di potere siano in fase di trasformazione in entrambi i contesti.

Il grande tema di questo Mondiale è il crollo delle gerarchie. Come scrive Simon Tisdall sul Guardian, di tutte le forzature di Donald Trump la sua ingerenza furtiva su USA-Belgio — la riammissione di Balogun — ha scatenato la reazione globale più unanime e furiosa. Il mondo ama il calcio, non ama lui. E gli Stati Uniti hanno perso lo stesso, travolti 4-1 dal Belgio: karma, lo chiama Tisdall, una moderna morale che illumina i limiti dell’autoritarismo. Mondiale, le gerarchie che saltano: superpotenze fuori, piccole protagoniste. Il quadro è quello di un ribaltamento quasi carnevalesco. Le superpotenze deludono: la Cina fuori nonostante gli investimenti statali, la Russia bandita, gli Usa ancora “pesci piccoli” del soccer. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nel calcio come in politica, il vecchio ordine mondiale sta crollando: il Mondiale ribalta le gerarchie (e riesce contro Infantino)

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Ancora Merino, ancora all'ultimo respiro. La Spagna giocherà la sua seconda semifinale Mondiale, la prima del 2010 (poi vinse il titolo). Gli iberici sono come i serpenti: ti girano intorno, ti addormentano e poi ti mordono letalmente nel momento giusto. Il Belgi x.com

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